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В Ленобалсти изъяли партию синтетических наркотиков и их прекурсоров в особо крупном размере

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Опубликовал: Anton78
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Во Всеволожском районе полицейские изъяли партию синтетических наркотиков и их прекурсоров в особо крупном размере

13 декабря 2022 г. в одном из домовладений садоводческого товарищества «Озон» Всеволожского района, арендуемом 28-летним ранее судимым мужчиной и 38-летним гражданином одного из сопредельных государств, в ходе обыска по ранее возбужденному уголовному делу сотрудники полиции нашли 35,9 грамм наркотической смеси «Метилэфедрон», 16 канистр объемом 10 литров с неизвестной жидкостью, несколько ёмкостей с неизвестной жидкостью и оборудование для производства наркотических средств. Все изъятые вещества были направлены на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

15 февраля были получены результаты экспертизы, которая показала, что одна из изъятых жидкостей является наркотической смесью, содержащей «Мефедрон», объемом 539,1 грамм. Вторая изъятая жидкость является прекурсором для создания синтетических наркотиков, ее объем составил 4 кг 494 гр. Также экспертиза показала, что в одной из емкостей находится 888,6 грамм «Метилэфедрона», аналогичной изъятым ранее наркотикам.

Решается вопрос о переквалификации уголовного дела на часть 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район наркотики
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