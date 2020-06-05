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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидирована подпольная лаборатория по производству мефедрона

В Ленобласти ликвидирована подпольная лаборатория по производству мефедрона

0
164
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Волосовском районе Ленинградской области полицейскими пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству мефедрона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России совместно с сотрудниками ОМВД России по Волосовскому району Ленобласти в деревне Донцо задержаны двое местных жителей: 23-летний мужчина и 24-летняя женщина.

Полицейскими установлено, что задержанный гражданин  в одном из домов деревни Донцо организовал подпольную лабораторию по производству наркотического средства мефедрон, привлек к своей деятельности свою знакомую. При этом всю основную работу в лаборатории «выполнял» мужчина. Он обеспечивал доставку прекурсоров и хим. реактивов, осуществлял синтез наркотических средств и психотропных веществ, осуществлял их сбыт посредством различных интернет - магазинов на платформе «Hуdra» с использованием «тайников-закладок».

В ходе проведенного обыска полицейскими обнаружено и изъято наркотическое средство – мефедрон, массой 111,6 г, а также упакованная в коробку из под спичек смесь, содержащая наркотическое средство – мефедрон и психотропное вещество – производное амфетамина, массой 19,9 г, а также  прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, химические реактивы, электронные весы, лабораторная посуда и защитные маски. Кроме того, у злоумышленников изъят предмет, похожий на пистолет системы «Наган». Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту СО ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств).

Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волосовский район наркотики
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