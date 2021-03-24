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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория

В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
PiXABAY
Крупномасштабное производство мефедрона велось на территории одного из частных домов Всеволожского района Ленобласти.

В минувший понедельник в одном из частных домов в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленобласти сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России ликвидировали деятельность подпольной лабораторию по производству наркотического средства «мефедрон». По оперативной информации, над производством «синтетики» трудились трое мужчин, в возрасте от 22 до 40 лет. Все трое в настоящее время проживают на территории Ленинградской области, а самый старший из них ранее уже был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. При этом организатором запрещенного производства был 22-летний петербуржец, а двое его знакомых, приехавших в Петербург из Карелии, выступали в роли «химиков». Как удалось установить оперативникам, земельный участок приобретался одним из задержанных именно с целью строительства там нарколаборатории, которая с целью сокрытия располагалась в подвальном помещении пристройки к частному дому.

В ходе проведенного обыска оперативниками изъято 16 канистр со смесями, общим весом 48 килограммов. При исследовании части из них было установлено, что в них содержится наркотическое средство «мефедрон». Содержимое остальных канистр будет исследовано в рамках экспертизы, но уже на данный момент есть все основания полагать, что в них содержится то же запрещенное вещество. Кроме того, полицейскими изъяты различные прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, многочисленные химические реактивы, электронные весы.

Оперативникам удалось установить, что сбыт готовой продукции осуществлялся посредством тайников-закладок, а непосредственная продажа велась через торговую площадку в даркнете.

Материалы, подготовленные Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, были переданы в следственные органы. После чего СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств). Все трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район наркотики
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