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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции задержаны двое граждан, организовавших нарколабораторию

Ранним утром минувшей пятницы, около 04 часов 30 минут в деревне Борисово Приозерского района Ленинградской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками районной полиции по подозрению в производстве наркотических средств задержано двое местных жителей: 41 и 36 лет, которые по месту жительства организовали лабораторию с целью производства психотропного вещества амфетамин, для последующего сбыта.
В ходе проведения обыска по указанному адресу обнаружен и изъят амфетамин массой 43,4 грамма, прекурсоры для производства психотропных веществ, химические реактивы, лабораторная посуда, оборудование. Возбуждено уголовное дело  по части 3 статьи 30, пунктов «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство или сбыт наркотических средств). Оба задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район наркотики
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