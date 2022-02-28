В Ленобласти полицейские ликвидировали нарколабораторию

Ранним утром минувшей пятницы, около 04 часов 30 минут в деревне Борисово Приозерского района Ленинградской области в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков совместно с сотрудниками районной полиции по подозрению в производстве наркотических средств задержано двое местных жителей: 41 и 36 лет, которые по месту жительства организовали лабораторию с целью производства психотропного вещества амфетамин, для последующего сбыта.

В ходе проведения обыска по указанному адресу обнаружен и изъят амфетамин массой 43,4 грамма, прекурсоры для производства психотропных веществ, химические реактивы, лабораторная посуда, оборудование. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство или сбыт наркотических средств). Оба задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.