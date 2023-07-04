В Сосновом Бору задержан подозреваемый в избиении

19 июня 2023 года к полицейским города Сосновый Бор Ленинградской области поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что к ним из квартиры дома 9 по улице Солнечная, расположенной в г. Сосновый Бор, с различными телесными повреждениями, в состоянии средней степени тяжести, госпитализирован 52-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Вчера утром около 09 часов 00 минут опергруппой в городе Сосновый Бор, в одном из гаражных кооперативов, расположенных на проспекте Александра Невского, по подозрению в совершении указанного преступления задержан 47-летний местный житель, который подозревается в том, что 4 июня 2023 года около 22:00 у дома 11 по улице Солнечной в результате внезапно возникшего словесного конфликта на почве неприязненных отношений избил ногами потерпевшего.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ