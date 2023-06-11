В Невском районе задержали подозреваемого в избиении прохожего

В минувшую пятницу к полицейским Невского района Петербурга поступила информация из медицинского учреждения о том, что около 00 часов 30 минут бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии госпитализирован 40-летний житель Невского района.

Установлено, что возле дома 133 по улице Бабушкина во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, его избил неизвестный.

На следующий день около 20 часов 30 минут возле дома 4 по 2-му Рабфаковскому переулку сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» по подозрению совершении данного преступления задержан 42-летний ранее судимый петербуржец без определенных занятий.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.