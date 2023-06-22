В Ленобласти задержали подозреваемого в краже мотоцикла в Левашово

19 июня 2023 года около 15 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился с заявлением 24-летний молодой человек, с заявление о том, о том, что в период с 17.06.2023 по 19.06.2023 в поселке Левашово с парковки возле аэродрома, неизвестный совершил хищение кроссового мотоцикла «KAYO K1 ... mx» стоимостью 160 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

20 июня 2023 года около 16 часов 20 минут возле дома 43 по Солнечной улице в городе Сосновый Бор сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый 39-житель Ленинградской области.

Похищенное изъято.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения - подписка о невыезде.