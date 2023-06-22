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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в краже мотоцикла в Левашово

В Ленобласти задержали подозреваемого в краже мотоцикла в Левашово

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержан подозреваемый в краже мотоцикла

19 июня 2023 года около 15 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился с заявлением 24-летний молодой человек, с заявление о том, о том, что в период с 17.06.2023 по 19.06.2023 в поселке Левашово с парковки возле аэродрома, неизвестный совершил хищение кроссового мотоцикла «KAYO K1 ... mx» стоимостью 160 000 рублей.
По данному факту было  возбуждено уголовное дело по п. ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
20 июня 2023 года около 16 часов 20 минут возле дома 43 по Солнечной улице в городе Сосновый Бор сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее неоднократно судимый 39-житель Ленинградской области.
Похищенное изъято.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража мотоциклы
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