В Петербурге задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетнего

Сегодня к полицейским поступила информация о том, что неустановленное лицо в чате одной из социальных сетей в неустановленный период, но не позднее 29 января 2023 года, вело с 15-летним мальчиком переписки на темы сексуального характера, а также совершало иные развратные действия.

6 марта 2023 года около 16:10 возле дома 8 по улице Новосёлов в Санкт-Петербурге, в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники управления уголовного розыска Главка за совершение данного преступления задержали 33-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.