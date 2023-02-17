В Тосно задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку

23 декабря 2022 года около 23 часов 30 минут к полицейским Тосненского района Ленингарсдкой области поступило заявление от пенсионерки, 1933 года рождения, о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 290 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера возле дома 1 по улице Промышленная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в совершении указанного преступления задержан 19-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.