В Парголово задержали мигрант за развратные действия в отношении несовершеннолетней

18 октября к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратилась 41-летняя женщина, которая попросила принять меры и привлечь к ответственности, неизвестного мужчину, который 17 октября 2022 года около 07 часов 55 минут, на пересечении улиц Заречная и Федора Абрамова, поселка Парголово, совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Установлено, что к совершению данного преступления причастен мужчина, 2001 г., уроженец одного из сопредельных государств, который 18.10.2022 был задержан за совершение аналогичного преступления.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанного. В случае, если кто-нибудь пострадал от действий данного гражданина, просим позвонить по телефону: 573-11-18