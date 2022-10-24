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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали мигрант за развратные действия в отношении несовершеннолетней

В Парголово задержали мигрант за развратные действия в отношении несовершеннолетней

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23
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали мужчину, совершившего развратные действия в отношении несовершеннолетней в поселке Парголово

18 октября к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратилась 41-летняя женщина, которая попросила принять меры и привлечь к ответственности, неизвестного мужчину, который 17 октября 2022 года около 07 часов 55 минут, на пересечении улиц Заречная и Федора Абрамова, поселка Парголово, совершил развратные действия в отношении ее 14-летней дочери.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия).

Установлено, что к совершению данного преступления причастен мужчина, 2001 г., уроженец одного из сопредельных государств, который 18.10.2022 был задержан за совершение аналогичного преступления.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 91 УПК РФ.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов преступной деятельности задержанного. В случае, если кто-нибудь пострадал от действий данного гражданина, просим позвонить по телефону: 573-11-18

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район Парголово развратник мигранты
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