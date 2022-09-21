В Петербурге задержали мигранта за мошенничество в отношении пенсионера

13 сентября в полицию Выборгского района Петербурга обратился 92-летний пенсионер, проживающий в доме 33 по улице Кантемировской, с заявлением о том, что стал жертвой телефонного афериста.

Установлено, что в тот день около 17 часов 00 минут ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что якобы его дочь стала виновницей ДТП и ей срочно нужны денежные средства. Через два часа после звонка в квартиру к пенсионеру пришел курьер, которому он передал 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В минувший понедельник вечером возле дома 23 по улице Жуковского в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.