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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта за мошенничество в отношении пенсионера

В Петербурге задержали мигранта за мошенничество в отношении пенсионера

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56
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полиция задержала мигранта за мошенничество в отношении пенсионера

13 сентября в полицию Выборгского района Петербурга обратился 92-летний пенсионер, проживающий в доме 33 по улице Кантемировской, с заявлением о том, что стал жертвой телефонного афериста.

Установлено, что в тот день около 17 часов 00 минут ему позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что якобы его дочь стала виновницей ДТП и ей срочно нужны денежные средства. Через два часа после звонка в квартиру к пенсионеру пришел курьер, которому он передал 400 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В минувший понедельник вечером возле дома 23 по улице Жуковского в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 23-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры мигранты
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