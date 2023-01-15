ента новостей

21:04
В Петербурге задержан мужчина за развратные действия в отношении несовершеннолетних
21:00
В Ленобласти ликвидирована нарколаборатория
20:02
На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход
19:46
Мемориальные кладбища Петербурга не расчищены от снега и льда накануне мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
16:04
В Ленобласти задержали злоумышленника ограбившего пенсионера
15:04
В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве
15:01
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля
14:58
В Калининском районе задержали автовора
14:53
В Петербурге задержаны подозреваемые в нападении с ножом
13:39
По меньшей мере 32 человека погибли в Непале в результате крушения самолета недалеко от города Покхара
13:35
В Колпино хулиган устроил стрельбу по зрителям
08:30
В Петербурге наградили участников благотворительной акции «Самый добрый Новый год»
15:03
В центре Петербурга мужчине выстрелили в ногу из сигнального пистолета
14:52
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 7 миллионов рублей
14:50
В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:25
В Петербурге задержали 27-летнего мужчину за кражу «ВАЗ-2107»
12:55
День Устава Санкт-Петербурга
12:51
В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, выборгский театр «Святая крепость» покажет спектакль «Мой бедный Марат»
12:43
В Пикалево сын избил и задушил свою мать
12:33
В центре Петербурга два ханурика ограбили студента из Китая
12:09
На «Южном полукольце» в ДТП погиб один человек погиб и двое пострадали
12:02
В Ленобласти отец зарезал двухлетнего сына и попытался покончить с собой
11:52
Во Фрунзенском районе 17-летний юноша упал с балкона
11:47
В Ленобласти на пожаре погибли двое малолетних детей
11:37
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Рено Сандеро" и грузовой "Мерседес Бенц Атего", погибли трое
11:31
Ливневки Петербурга не справляются с нагрузкой после начала оттепели в городе
11:07
Когда завершится СВО?
10:42
IT-направление будет расти
10:06
Нужен ли карантин при ковиде?
17:37
Под Сосновым Бором маршрутка вылетела в кювет
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мужчина за развратные действия в отношении несовершеннолетних

В Петербурге задержан мужчина за развратные действия в отношении несовершеннолетних

0
52
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудниками Главка задержан мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетних

В минувшую пятницу в следственных органах по Красногвардейскому району Петербурга зарегистрированы материалы проверки по факту развратных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних.

8 и 9 января в своей квартире дома 30 по улице Таллинской, а также в неустановленном помещении дома 49\20 по Новочеркасскому проспекту, мужчина, 1979 года рождения , совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних, 2006 и 2009 г.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального Главка, злоумышленник был задержан.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район развратник
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-11-2021, 14:49
В Петербурге поймали 50-летнего развратника
29-04-2022, 19:00
В Ленобласти мигрант совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы
27-02-2018, 14:12
Задержан педофил совершивший развратные действия в вагоне метро
24-10-2022, 09:17
В Парголово задержали мигрант за развратные действия в отношении несовершеннолетней
23-11-2022, 14:04
В Гатчине задержали мужчину, распространявшего порнографические материалы с несовершеннолетними
21-05-2018, 13:16
В Калининском районе задержан развратник

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
69
Вчера, 20:02
На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход
0
152
14-01-2023, 12:09
На «Южном полукольце» в ДТП погиб один человек погиб и двое пострадали
0
155
14-01-2023, 11:37
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Рено Сандеро" и грузовой "Мерседес Бенц Атего", погибли трое
0
216
13-01-2023, 17:37
Под Сосновым Бором маршрутка вылетела в кювет
Наверх