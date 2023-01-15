В Петербурге задержан мужчина за развратные действия в отношении несовершеннолетних

В минувшую пятницу в следственных органах по Красногвардейскому району Петербурга зарегистрированы материалы проверки по факту развратных действий, совершенных в отношении несовершеннолетних.

8 и 9 января в своей квартире дома 30 по улице Таллинской, а также в неустановленном помещении дома 49\20 по Новочеркасскому проспекту, мужчина, 1979 года рождения , совершил развратные действия в отношении несовершеннолетних, 2006 и 2009 г.

Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального Главка, злоумышленник был задержан.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.