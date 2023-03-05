В Луге мужчина из ружья открыл стрельбу в подъезде

Вчера днем около 15 часов 45 минут к полицейским Лужского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в городе Луга, проспект Кирова, дом 70 мужчина стрелял из ружья в подъезде.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в заявитель, 2000 года рождения, подошел к входной двери подъезда №2 указанного им адреса, услышал сильный хлопок, после чего из подъезда выбежал незнакомый мужчина. В подъезде заявитель почувствовал запах пороха и обратил внимание на повреждение в нижней части двери одной из квартир.

Выбежав на улицу, он прошел в сторону подъезда №1 по направлению движения неизвестного и с торца дома обнаружил предмет, похожий на ружьё. После чего увидел, что неизвестный сел в подъехавший автомобиль «Шкода Рапид» и уехал.

В этот же день сотрудниками ГИБДД возле дома 36 по улице Бобровой деревни Слапи по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержали ранее судимого 36-летнего безработного.

Изъято: двуствольное охотничье ружье 12 калибра.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.