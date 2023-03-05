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Питерец.ру » Происшествия » В Луге мужчина из ружья открыл стрельбу в подъезде

В Луге мужчина из ружья открыл стрельбу в подъезде

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Лужского района Ленобласти по горячим следам задержали хулигана, стрелявшего в подъезде жилого дома

Вчера днем около 15 часов 45 минут к полицейским Лужского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в городе Луга, проспект Кирова, дом 70 мужчина стрелял из ружья в подъезде.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что в заявитель, 2000 года рождения, подошел к входной двери подъезда №2 указанного им адреса, услышал сильный хлопок, после чего из подъезда выбежал незнакомый мужчина. В подъезде заявитель почувствовал запах пороха и обратил внимание на повреждение в нижней части двери одной из квартир.
Выбежав на улицу, он прошел в сторону подъезда №1 по направлению движения неизвестного и с торца дома обнаружил предмет, похожий на ружьё. После чего увидел, что неизвестный сел в подъехавший автомобиль «Шкода Рапид» и уехал.
В этот же день сотрудниками ГИБДД возле дома 36 по улице Бобровой деревни Слапи по подозрению в совершении данного преступления по горячим следам задержали ранее судимого 36-летнего безработного.
Изъято: двуствольное охотничье ружье 12 калибра.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район стрельба хулиганство
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