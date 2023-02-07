В Кронштадте задержали поджигателя входной двери квартиры

Накануне ночью около 01 часа 40 минут к полицейским Кронштадтского района Петербурга обратилась 39-летняя жительница города Кронштадт с заявлением о том, что в период с 00:30 до 00:45 её знакомый совершил поджог входной двери одной из квартир дома 80 по улице Восстания города Кронштадт.

Спустя полчаса по горячим следам возле дома 5 по улице Флотская города Кронштадта по подозрению в совершении указанного преступления задержан 42-летний ранее неоднократно судимый мужчина. В отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.