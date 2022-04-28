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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице Тельмана

В Петербурге задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице Тельмана

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Невскон районе Петербурга полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице Тельмана

Вечером минувшего вторника, около 21 часа к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от мужчины, 1986 года рождения, о том, что во дворе дома 54 по ул. Тельмана неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону заявителя, после чего скрылся.

Прибывший на место происшествия наряд полиции установил, что 26.04.2022 около 20:50 заявитель, совместно со своим знакомым, жителем Рязанской области, 1994 года рождения, находились в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома 54 по ул. Тельмана. В ходе возникшего конфликта с неустановленным водителем каршерингового автомобиля «Рено Дастер», водитель произвел несколько выстрелов из газового пистолета в их сторону, после чего с места происшествия скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера утром в 07 часов 30 минут, возле дома 6 по Спасскому переулку, сотрудники уголовного розыска «по горячим следам» по подозрению в совершении данного преступления задержали мужчину, 1988 года рождения, у которого изъят аэрозольный пистолет «Пионер».

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район стрельба хулиганство
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