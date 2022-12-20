В Ленобласти задержали подростка, ограбившего пенсионера в подъезде

18 декабря к полицейским Лужского района Ленинградской области поступило сообщение от 67-летнего пенсионера, проживающего по улице 1-я Железнодорожная, 7А, поселка Торковичи, о том, что в подъезде неизвестные избили его и отобрали денежные средства.

Установлено, что около 20 часов 00 минут в подъезде указанного дома 15-летний ученик 8 класса, применив физическую силу, отобрал у пенсионера 800 рублей.

Подросток был доставлен в отдел полиции, после чего передан родителям.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.