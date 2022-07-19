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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мужчину, ранившего из травмата прохожего

В Ленобласти задержали мужчину, ранившего из травмата прохожего

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
В Лужском районе Ленобласти задержан мужчина, ранивший из травматического пистолета прохожего

Поздним вечером минувшего воскресенья около 22 часов к полицейским Лужского района Ленинграсдкой области поступило сообщение, что в деревне Заклинье драка. Прибывший на место наряд полиции обнаружил 37-летнего мужчину с ранением от травматического пистолета. Потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение в удовлетворительном состоянии.

Со его слов возле дома 3 по улице Лесная в деревне Заклинье неизвестный злоумышленник из хулиганских побуждений из травматического пистолета дважды выстрелил в его сторону.

Вчера около 16 часов возле дома 105 по улице Кирова в городе Луга по подозрению в совершении данного преступления задержан 48-летний ранее неоднократно судимый мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лужский район стрельба травматика огнестрельное ранение хулиганство
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