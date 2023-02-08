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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали грабителя

В Петербурге задержали грабителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Невского района задержали грабителя

Днем 30 января 2023 года около 14 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга обратился мужчина, 2002 года рождения, студент 3 курса, с заявлением о том, что около 01 часа 00 минут возле дома 6 корпус 1 по улице Чудновского, неизвестный мужчина, применив физическую силу, совершил хищение, принадлежащего ему мобильного телефона «Айфон 13», после чего с места происшествия скрылся.

Ущерб - 55 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.

Вчера около 10 часов 50 минут, возле дома 85 по Невскому проспекту сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий мужчина, 2003 года рождения.

Источник: ГУ МВД
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