В Петербурге мужчина пришел в ресторан с ножом

Сегодня ночью около 01 часа 40 минут к поилцейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что в сетевом ресторане быстрого питания на улице Дыбенко находится агрессивный мужчина, размахивающий ножом.

Незамедлительно прибывший по данному адресу наряд отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга задержал нетрезвого 66-летнего уроженца города Челябинска, угрожавшего расправой персоналу заведения.

Нож был изъят, сотрудники вневедомственной охраны доставили задержанного в территориальный отдел полиции.