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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение студенту

В Выборге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение студенту

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Опубликовал: Anton78
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В Выборге нарядом Росгвардии задержан правонарушитель, нанесший ножевое ранение другому гражданину

Накануне ночью около 03 часов 36 минут в городе Выборге сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Ленинградской области задержали учащегося одного из высших учебных заведений, который нанес ножевое ранение другому молодому человеку в общежитии на Путейской улице.

Конфликт между ними произошел в комнате общежития. В ходе ссоры один из ее участников схватил нож и нанес оппоненту резаную рану кисти левой руки.
Вахтер общежития нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту в течение минуты прибыли два наряда вневедомственной охраны.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, имевшего внешние признаки алкогольного опьянения, а затем доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств. Нож изъят.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: Росгвардия
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО ножевое ранение
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