В Выборге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение студенту

Накануне ночью около 03 часов 36 минут в городе Выборге сотрудники отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Ленинградской области задержали учащегося одного из высших учебных заведений, который нанес ножевое ранение другому молодому человеку в общежитии на Путейской улице.

Конфликт между ними произошел в комнате общежития. В ходе ссоры один из ее участников схватил нож и нанес оппоненту резаную рану кисти левой руки.

Вахтер общежития нажал кнопку тревожной сигнализации, после чего к объекту в течение минуты прибыли два наряда вневедомственной охраны.

На месте происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, имевшего внешние признаки алкогольного опьянения, а затем доставили его в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств. Нож изъят.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.