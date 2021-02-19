В Петербурге в консульстве Украины охранника ранили ножом

Сегодня около полудня в центре Петербурга на небольшой улице Бонч-Бруевича скопилось большое количество автомашин экстренных служб. По словам очевидцев, за десять минут в начале улицы скопились два реанимобиля, машина вневедомственной охраны и несколько машин полиции.

В полдень в консульство Украины в Петербурге, которое расположено в доме 1 по указанной улице, пришёл мужчина. День был не приёмный, о чём ему сообщил охранник на входе. В этот момент мужчина достал нож и ударил сотрудника консульства. Всё это, по предварительной информации, визитёр проделал молча. До приезда наряда полиции он оставался в холле консульства.

Как сообщили в ГУ МВД, у данного здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали «скорую» помощь.

Пострадавшего охранника, 31-летнего мужчину, увезли в Мариинскую больницу. Его ранение врачи оценивают как лёгкое.

Нападавшего доставили в 76 отдел полиции, где выяснилось, что ему 34 года, он родился в Петербурге и проживает на Васильевском острове с матерью, уроженкой Ростовской области, братом и сестрой, а также отцом, родившемся на Украине.

Причины нападения устанавливаются.