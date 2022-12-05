В Московском районе задержан пьяный мужчина, который пытаося проникнуть на охраняемый объект

Вминувшую субботу ночью около 02 часов 30 минут сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району Петербурга задержали нетрезвого гражданина, который ночью пытался проникнуть на охраняемый объект, расположенный на улице Пилотов.

Работники склада временного хранения по камерам видеонаблюдения заметили, как неизвестный, сняв с пожарного щита топор, стал рубить им дверь склада, пытаясь попасть внутрь. Работники воспользовались кнопкой тревожной сигнализации, после чего к объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали указанного гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного доставили в 51 отдел полиции; топор был изъят.