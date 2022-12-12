В Петербурге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение мужчине

Вчера поздним вечером около 21 часа 20 минут наряд отдела вневедомственной охраны по Невскому району Петербурга получил информацию о том, что в подъезде дома на проспекте Большевиков произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один из них нанёс другому ножевое ранение руки.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого правонарушителя и доставили его в 75 отдел полиции, нож был изъят. Пострадавший обратился за медицинской помощью в травмпункт.