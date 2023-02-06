В Приморском районе задержал посетительницу торгового центра, похитившую товар из спортивного магазина

3 февраля в 22.02 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга в торгово-развлекательном комплексе на улице Савушкина задержали гражданку, совершившую кражу дорогостоящего товара из сетевого спортивного магазина.

Наряд вневедомственной охраны незамедлительно прибыл к зданию ТРК, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали гражданку, которая без оплаты пронесла через кассовый узел одного из магазинов спортивную кофту стоимостью 10 тысяч рублей.

Росгвардейцы доставили задержанную, неработающую местную жительницу, ранее привлекавшуюся к административной ответственности, в 25 отдел полиции. Похищенное было изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.