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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мошенник выманил у пенсионера более 4 миллионов рублей

В Петербурге мошенник выманил у пенсионера более 4 миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивают мошенников, выманивших у пенсионера более 4 миллионов рублей

Вчера около 12 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился декан факультета ВУЗа, 1944 года рождения, с заявлением о том, что 20 января ему позвонил неизвестный и под предлогом сохранения его денежных средств от мошеннических действий, предложил осуществить перевод на безопасный счет.

Потерпевший перевел на указанный неизвестным счет 4 284 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
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