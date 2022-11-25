В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 7,5 миллионов рублей

Вчера днем около 12 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 87-летняя пенсионерка, проживающая на проспекте Тореза, с заявлением о том, что передала свои банковские счета по доверенности своему сыну. Тому, в период с 21 октября по 5 ноября 2022 года, неоднократно звонил неизвестный, сообщал о мошеннических действиях со счетами и для безопасности убеждал переводить средства на «безопасный» счет. В общей сложности сын пенсионерки перевел таким образом 7 526 868 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.