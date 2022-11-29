На севере Петербурга пенсионер перевел мошенникам 1,5 миллиона рублей

Накануне поздним вечером около 22 часов 50 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от 86-летнего мужчины, проживающего в доме 12 по улице Композиторов. Пенсионер сообщил стражам правопорядка о том, что 25 ноября 2022 года около 18 часов 00 минут ему на сотовый телефон заявителя позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что с банковского счета заявителя пытаются похитить денежные средства, которые, в целях сохранения, необходимо перевести на безопасный счет. 26 ноября 2022 года в дневное время в банкомате по Выборгскому шоссе пенсионер перевел на указанный счет 1 542 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.