ента новостей

15:03
В центре Петербурга мужчине выстрелили в ногу из сигнального пистолета
14:52
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 7 миллионов рублей
14:50
В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
14:25
В Петербурге задержали 27-летнего мужчину за кражу «ВАЗ-2107»
12:55
День Устава Санкт-Петербурга
12:51
В 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, выборгский театр «Святая крепость» покажет спектакль «Мой бедный Марат»
12:43
В Пикалево сын избил и задушил свою мать
12:33
В центре Петербурга два ханурика ограбили студента из Китая
12:09
На «Южном полукольце» в ДТП погиб один человек погиб и двое пострадали
12:02
В Ленобласти отец зарезал двухлетнего сына и попытался покончить с собой
11:52
Во Фрунзенском районе 17-летний юноша упал с балкона
11:47
В Ленобласти на пожаре погибли двое малолетних детей
11:37
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Рено Сандеро" и грузовой "Мерседес Бенц Атего", погибли трое
11:31
Ливневки Петербурга не справляются с нагрузкой после начала оттепели в городе
11:07
Когда завершится СВО?
10:42
IT-направление будет расти
10:06
Нужен ли карантин при ковиде?
17:37
Под Сосновым Бором маршрутка вылетела в кювет
16:33
В Гатчине иномарка сбила 17-летнюю девушку
15:44
Петербургские предприниматели передали партию квадрокоптеров участвующим в СВО росгвардейцам
15:36
В Петербурге задержан создатель интернет-магазина по торговле наркотикам
14:57
В Мариинском дворце прошла презентация проекта «Мария Петрова. Сказки блокадного Ленинграда»
14:54
В Петербурге за курение в общих помещениях общежитий и коммуналок будут штрафовать
14:52
Музеи Ленобласти откроют выставки к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
14:48
Второй всероссийский форум «Моя семья в легендарной летописи Отечества»
13:20
Кофе не только бодрит
13:09
В Пушкинском районе мужчину подозревают в обороте детской порнографии
13:03
Утверждено местоположение вестибюля новой станции метро «Театральная»
12:51
Брать на работу подростков станет проще
12:24
Где самые вежливые водители?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 7 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 7 миллионов рублей

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Выборгского района Санкт-Петербурга разыскивают мошенников, выманивших у пенсионерки более 7 миллионов рублей

Накануне к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 74-летняя женщина с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и под предлогом сохранения ее денежных средств от мошеннических действий, предложил осуществить перевод денежных средств на безопасный счет.
Пенсионерка перевела на указанный неизвестным счет 7 135 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-01-2023, 11:01
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела аферистам более 4,5 миллионов рублей
21-01-2021, 13:34
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более миллиона рублей
29-12-2020, 16:10
В Петербурге пожилая женщина перевела аферистам 12 млн рублей
22-10-2022, 13:47
В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам 965,5 тысяч рублей
1-01-2023, 17:46
В Невском районе пенсионерка перевела мошенникам 7 948 000 рублей
23-09-2022, 12:40
В Тихвине пенсионерка перевела на счёт афериста почти 70 тысяч рублей

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
86
Сегодня, 12:09
На «Южном полукольце» в ДТП погиб один человек погиб и двое пострадали
0
77
Сегодня, 11:37
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Рено Сандеро" и грузовой "Мерседес Бенц Атего", погибли трое
0
180
Вчера, 17:37
Под Сосновым Бором маршрутка вылетела в кювет
0
179
12-01-2023, 10:05
В Ломоносовском районе кроссовер столкнулся с мусоровозом. Пострадал 3-летний пассажир иномарки
Наверх