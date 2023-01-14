В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 7 миллионов рублей

Накануне к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 74-летняя женщина с заявлением о том, что ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и под предлогом сохранения ее денежных средств от мошеннических действий, предложил осуществить перевод денежных средств на безопасный счет.

Пенсионерка перевела на указанный неизвестным счет 7 135 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.