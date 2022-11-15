В Петербурге телефонный мошенник убедил пенсионера оформить кредит на 13 миллионов рублей

Накануне вечером около 20 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 68-летний мужчина с заявлением о том, что ему позвонил неизвестный, представился работником службы безопасности банка, сообщил, что с его банковской картой проводятся мошеннические действия и убедил через онлайн-приложение оформить кредит на сумму 13 000 000 рублей, а затем перевести 11 000 000 рублей на счет, указанный неизвестным.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию подозреваемого.