В Приморском районе пенсионер отдал мошенникам 2 495 000 рублей

Вчера днем около 14 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 75-летний мужчина с заявлением о том, что 16 ноября ему позвонил неизвестный, сообщил, что на его счету происходят мошеннические действия и поэтому деньги нужно перевести на безопасный счёт. В результате чего, заявитель через банкоматы перевёл на указанные неизвестным счета 2 495 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию преступников, устанавливаются обстоятельства произошедшего.