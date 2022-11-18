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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе пенсионер отдал мошенникам 2 495 000 рублей

В Приморском районе пенсионер отдал мошенникам 2 495 000 рублей

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции приняты меры по установлению мошенников, обманувших пенсионера в Приморском районе

Вчера днем около 14 часов 40 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился 75-летний мужчина с заявлением о том, что 16 ноября ему позвонил неизвестный, сообщил, что на его счету происходят мошеннические действия и поэтому деньги нужно перевести на безопасный счёт. В результате чего, заявитель через банкоматы перевёл на указанные неизвестным счета 2 495 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудниками полиции приняты меры к установлению и задержанию преступников, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район мошенничество пенсионеры
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