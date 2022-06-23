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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей

В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
В Калининском районе Петербурга полицейские расследуют крупное мошенничество в отношении пенсионера

Вечером минувшего вторника около 17 часов 21 минуты к полицейским Калининского района Петербурга обратился от 82-летний пенсионер, который сообщил стражам порядка о том, что 07 июня ему позвонил неизвестный, который представился начальником финансового отдела, и сообщил, что на банковских счетах заявителя происходят мошеннические действия и поэтому необходимо деньги перевести на резервные счета. В результате чего пенсионер снял все свои сбережения, 3 860 000 рублей, и перевёл их на указанный неизвестным счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело № по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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