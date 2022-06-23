В Петербурге пенсионер перевел аферистам 3 860 000 рублей

Вечером минувшего вторника около 17 часов 21 минуты к полицейским Калининского района Петербурга обратился от 82-летний пенсионер, который сообщил стражам порядка о том, что 07 июня ему позвонил неизвестный, который представился начальником финансового отдела, и сообщил, что на банковских счетах заявителя происходят мошеннические действия и поэтому необходимо деньги перевести на резервные счета. В результате чего пенсионер снял все свои сбережения, 3 860 000 рублей, и перевёл их на указанный неизвестным счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело № по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.