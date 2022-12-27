В Петербурге задержали вора-рецидивиста с подельником, обворовавших офис

В информации за 25 ноября сообщалось о том, что неизвестные преступники путем взлома металлической оконной решетки проникли в офис по ремонту-продаже мобильных телефонов, расположенный в доме 5 по Новолитовской улице, откуда похитило имущество на сумму 1 300 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

Вчера в своей квартире в дома 28 корпус 3 по проспекту Энтузиастов сотрудниками уголовного розыска Главка, совместно с полицейскими Выборгского района Петербурга, по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 43-летний мужчина.

Позднее, в доме 53 по 4-й линии коттеджного поселка «Каскад» во Всеволожском районе Ленобласти по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан неработающий 36-летний местный житель.

Злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ.