В Петербурге задержали квартирного вора

В минувшее воскресенье к полицейским Красногвардейского района Петрбурга обращалась 36-летняя гражданка с сообщением о том, что неизвестный, путем отжатия стеклопакета окна кухни, проник в ее квартиру, расположенную на 1 этаже 5-этажного дома 4 корпус 2 по Новочеркасскому проспекту, откуда совершил хищение ювелирных изделий и других вещей, и с места происшествия скрылся. Материальный ущерб составил 90 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий вчера возле дома 49 корпус 1 по проспекту Большевиков сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 39-летний неработающий. Преступниик задержан на основании ст. 91 УПК РФ.