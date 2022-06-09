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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали квартирного вора

В Петербурге задержали квартирного вора

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
© CC0
Полицейские задержали квартирного вора

В минувшее воскресенье к полицейским Красногвардейского района Петрбурга обращалась 36-летняя гражданка с сообщением о том, что неизвестный, путем отжатия стеклопакета окна кухни, проник в ее квартиру, расположенную на 1 этаже 5-этажного дома 4 корпус 2 по Новочеркасскому проспекту, откуда совершил хищение ювелирных изделий и других вещей, и с места происшествия скрылся. Материальный ущерб составил 90 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий вчера возле дома 49 корпус 1 по проспекту Большевиков сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 39-летний неработающий. Преступниик задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район кража
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