Полицейскими задержан мужчина, ограбивший женщину в Рощино

10 октября к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 42-летняя гражданка с заявлением о том, что около 6 часов утра в поселке Рощино, возле дома 22 по улице Железнодорожной, неизвестный мужчина, применив физическую силу, отобрал у нее сумку, в которой находились документы, 50 000 рублей и мобильный телефон «Редми ноут 9». Материальный ущерб составил 57 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

22 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 52 по улице Шалавина по подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний неработающий ранее судимый местный житель.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.