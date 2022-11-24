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Питерец.ру » Происшествия » Полицейскими задержан мужчина, ограбивший женщину в Рощино

Полицейскими задержан мужчина, ограбивший женщину в Рощино

0
26
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Сотрудниками полиции задержан гражданин, ограбивший женщину в Рощино

10 октября к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 42-летняя гражданка с заявлением о том, что около 6 часов утра в поселке Рощино, возле дома 22 по улице Железнодорожной, неизвестный мужчина, применив физическую силу, отобрал у нее сумку, в которой находились документы, 50 000 рублей и мобильный телефон «Редми ноут 9». Материальный ущерб составил 57 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

22 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска у дома 52 по улице Шалавина по подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний неработающий ранее судимый местный житель.

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО грабеж
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