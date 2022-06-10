В Петербурге задержали вора-рецидивиста

4 мая 2021 около 20 часов 20 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась 54-летняя жительница Иркутской области с заявлением о том, что в период с 11 часов 40 минут до 15 часов 30 минут из квартиры дома 16 по Малой Морской улице неизвестный преступник совершил хищение имущества на общую сумму свыше 70 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В минувшую среду около 19 часов 20 минут возле дома 16 по улице Якубовича в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления на основании статьи 91 УПК РФ задержан 54-летний ранее неоднократно судимый, неработающий, мужчина.