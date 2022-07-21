В Петербурге задержан «домушник»

Ночью минувшего воскресенья около 00 часов 02 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась женщина, 1975 года рождения, которая заявила о том, что неизвестный преступник проник в ее квартиру по улице Чебышевская дома 7/1 в городе Петергоф, откуда похитил ювелирных изделий на общую сумму 109 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера возле дома 9 по улице Скуридина сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 41-летний мужчина. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ