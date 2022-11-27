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Питерец.ру » Происшествия » На севере Петербурга задержали автоугонщика-рецидивиста

На севере Петербурга задержали автоугонщика-рецидивиста

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали автоугонщика-рецидивиста

17 ноября к полицейским Выборгского района Петербурга поступило заявление от 39-летнего мужчины о том, что в период с декабря 2021 года по 17 ноября 2022 года от дома 8 по улице Федора Абрамова, неизвестный преступник похитил принадлежащий ему автомобиль «Мазда 3».

25 ноября сотрудниками уголовного розыска на ул. Федора Абрамова в п. Парголово по подозрению в совершении указанного преступления за рулем похищенного автомобиля «Мазда 3», задержан 53-летний неработающий ранее неоднократно судимый мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район угон автомобиль
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