В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве

18 ноября к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 78-летняя пенсионерка с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передала курьеру 600 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

21 ноября в своей квартире дома 61 корпус 5 по Витебскому проспекту сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 38-летний мужчина.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК.