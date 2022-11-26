В Ленобласти задержана «домушница», похитившая деньги у пенсионера

14 октября к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратился 82-летний пенсионер с заявлением о том, что неизвестный путем подбора ключа к входной двери проник в его квартиру, расположенную на улицы Коли Подрядчикова 11, в городе Гатчин, где похитил 30 000 руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера опергруппой по подозрению в совершении указанного преступления на Ленинградскому шоссе в городе Коммунар задержана ранее судимая 33-летняя женщина.

Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.