В Калининском районе задержали очередную мошенницу

11 ноября к полицейским Калининского района Петербурга обратился 84-летний пенсионер с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Пенсионер рассказал о том, что ему позвонил неизвестный, сообщил, что его сын стал виновником ДТП, а для непривлечения, к ответственности требуются денежные средства. Пожилой мужчина отдал курьеру, молодой девушке, 170 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

15 ноября опергруппой уголовного розыска на ул. Демьяна Бедного по подозрению в совершении указанного преступления задержана 20-летняя неработающая.

Подозреваемую задержали на основании ст. 91 УПК РФ.