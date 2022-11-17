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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали очередную мошенницу

В Калининском районе задержали очередную мошенницу

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские Калининского района Петербурга задержали очередную мошенницу

11 ноября к полицейским Калининского района Петербурга обратился 84-летний пенсионер с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Пенсионер рассказал о том, что ему позвонил неизвестный, сообщил, что его сын стал виновником ДТП, а для непривлечения, к ответственности требуются денежные средства. Пожилой мужчина отдал курьеру, молодой девушке, 170 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

15 ноября опергруппой уголовного розыска на ул. Демьяна Бедного по подозрению в совершении указанного преступления задержана 20-летняя неработающая.

Подозреваемую задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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