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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту

В Петербурге задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту

0
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Опубликовал: Anton78
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Оперативники Василеостровского района задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту

8 августа 2022 года к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 84-летний пенсионер с заявлением о том, что 1 августа обнаружил пропажу банковской карты, после чего произошло списание с нее 2800 рублей путем оплаты покупок в различных магазинах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Вчера сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 45 по Наличной улице по подозрению в совершении данного преступления задержана 67-летняя неработающая женщина.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров кража
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