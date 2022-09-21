В Петербурге задержали женщину, похитившую у пенсионера банковскую карту

8 августа 2022 года к полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 84-летний пенсионер с заявлением о том, что 1 августа обнаружил пропажу банковской карты, после чего произошло списание с нее 2800 рублей путем оплаты покупок в различных магазинах.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Вчера сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 45 по Наличной улице по подозрению в совершении данного преступления задержана 67-летняя неработающая женщина.