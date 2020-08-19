В Петербурге лжеэлектрик обокрал пенсионера

14 августа 2020 года к полицейским Приморского района Петербурга с заявлением обратилась 85-летний пенсионер. Пожилой петербуржец сообщил о том, что около 15:00 часов неизвестный мужчина, представившись сотрудником энергетической компании, под предлогом проверки счетчиков, проник в его квартиру дома 34 по улице Сизова. После ухода неизвестного пенсионер обнаружил пропажу 20 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

17 августа в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 4/3 по улице Маршала Новикова по подозрению в совершении указанного преступления сотрудниками полиции задержан 37-летний неработающий мужчина, ранее неоднократно судимый. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.