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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали «домушника»

В Ленобласти задержали «домушника»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Лодейнопольского района Ленинградской области задержали «домушника»

В минувшую субботу к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение от 53-летней женщины о том, что неизвестный преступник путем повреждения входной двери проник в ее одноэтажный деревянный дом, расположенный в переулке Свирский в городе Лодейное поле, где совершил хищение денежных средств в сумме 30 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в городе Лодейное поле возле дома №49 по улице Советской по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 30-летний гражданин. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению дополнительных эпизодов с участием подозреваемого, а также причастность его к совершению иных противоправных действий.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район кража
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