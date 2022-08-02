В Ленобласти задержали «домушника»

В минувшую субботу к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение от 53-летней женщины о том, что неизвестный преступник путем повреждения входной двери проник в ее одноэтажный деревянный дом, расположенный в переулке Свирский в городе Лодейное поле, где совершил хищение денежных средств в сумме 30 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в городе Лодейное поле возле дома №49 по улице Советской по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый 30-летний гражданин. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс мероприятий по установлению дополнительных эпизодов с участием подозреваемого, а также причастность его к совершению иных противоправных действий.