В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

07 ноября к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Установлено, что потерпевшей, проживающей на Рихарда Зорге, позвонил неизвестный, сообщил, что внук совершил ДТП и для решения вопроса о непривлечении его к ответственности требуются денежные средства. Пенсионерка передала курьеру 190 тысяч руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера опергруппой уголовного розыска возле дома 5 по улице Доблести по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 34-летний. Как выяснилось, подозреваемый уже находится под следствием за кражу и перевозку наркотиков.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.