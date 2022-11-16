ента новостей

13:08
В Ленобласти пироман кидал "коктейли Молотова" в квартиру из-за неразделенной любви
12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
12:47
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
12:16
В Петербург не пропустили 25,4 тонн апельсинов с личинками опасного насекомого
12:13
Миссия Artemis I совершает исторический скачок вперед для лунной программы США
12:01
Богатые страны пытаются взять паузу в ключевом вопросе климатического саммита
11:53
В Ленобласти в ангаре сгорели два легковых автомобиля и трактор
11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
11:33
На мосту через реку Волчья на трассе А-121 «Сортавала» ограничат пропускную способность
11:30
В Петербурге проведен профилактический рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства
11:06
В Ленобласти водитель иномарки погиб после тарана ограждения
10:21
Не лечите горло содой с солью
10:01
Отправились в Антарктиду
09:22
Как бороться с осенней хандрой
22:33
СКА разгромил минское «Динамо» со счётом 7:2, Дмитрий Яшкин сделал дубль
20:01
В Петербурге стартовала традиционная благотворительная акция «Коробка Храбрости»
19:59
Профпроба "Билета в будущее", состоявшаяся в Санкт-Петербурге, вошла в число ТОП-10 самых необычных профпроб проекта
15:43
В Ленобласти задержали сторожа, который угнал «Тойоту Тундра»
15:36
В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка
15:32
В Красногвардейском районе автоледи на иномарке сбила 9-летнего школьника
15:29
В ДТП в Московском районе пострадал 13-летний пассажир
15:26
В Петербурге телефонный мошенник убедил пенсионера оформить кредит на 13 миллионов рублей
15:23
Подросток из Петербурга прострелил себе руку на даче в Псковской области
15:19
На КАД задержали семейную пару за хранение запрещенных веществ
15:14
«Справедливая Россия – Патриоты - За правду» запускают интернет-проект «Справедливая Реновация»
13:52
В Курортном районе по материалам прокуратуры возбуждено и расследуется уголовное дело по факту покушения на мошенничество
13:46
В Ленобласти пройдет профориентационный слет «Областная кадровая школа»
13:41
На поддержку промышленных предприятий Петербурга направлено два миллиарда рублей
13:26
На КАД столкнулись три грузовика, два из них перевернулись
12:10
В Петербурге организовали благотворительный концерт
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

0
31
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Красносельского района задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

07 ноября к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Установлено, что потерпевшей, проживающей на Рихарда Зорге, позвонил неизвестный, сообщил, что внук совершил ДТП и для решения вопроса о непривлечении его к ответственности требуются денежные средства. Пенсионерка передала курьеру 190 тысяч руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера опергруппой уголовного розыска возле дома 5 по улице Доблести по подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 34-летний. Как выяснилось, подозреваемый уже находится под следствием за кражу и перевозку наркотиков.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-10-2022, 14:04
В Петербурге задержали мужчину и женщину за мошенничество в отношении пенсионерки
18-09-2022, 11:33
В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
30-09-2022, 16:05
Полицейские задержали афериста, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров
22-09-2022, 14:22
В Ленобласти задержан 16-летний подросток за визиты к пенсионеркам после звонков "о ДТП"
6-11-2022, 13:49
В Приморском районе задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
7-10-2022, 14:44
В Петербурге задержали 35-летнего мужчину за мошенничество в отношении пенсионеров

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
26
Сегодня, 12:51
В центре Петербурга таксист насмерть сбил 28-летнюю женщину
0
48
Сегодня, 11:47
В Ленобласти иномарка сбила человека, сидевшего на дороге
0
55
Сегодня, 11:06
В Ленобласти водитель иномарки погиб после тарана ограждения
0
106
Вчера, 15:36
В Петербурге в ДТП пострадала новорожденная девочка
Наверх