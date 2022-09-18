В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

В минувший четверг к полицейским Приморского района Петербурга от 79-летней пенсионерки, проживающей на улице Беговая, 5, поступило сообщение, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь якобы попала в ДТП, и для урегулирования вопроса необходимо 500 000 руб.

В тот же день, в квартиру прибыл курьер, которому она передала деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В минувшую пятницу к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 90-летняя пенсионерка, проживающая на Серебристом бульваре 6, с заявлением о том, что днем ранее ей позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что пострадал в ДТП и ему требуются денежные средства на лечение.

16.09.2022 по месту жительства заявительницы прибыл курьер, которому она передала 300 000 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера возле д.12 по ул. Полярников по подозрению в совершении данных преступлений задержан 22-летний молодой человек.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.