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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

В Приморском районе задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

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Опубликовал: Anton78
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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

В минувший четверг к полицейским Приморского района Петербурга от 79-летней пенсионерки, проживающей на улице Беговая, 5, поступило сообщение, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что её дочь якобы попала в ДТП, и для урегулирования вопроса необходимо 500 000 руб.
В тот же день, в квартиру прибыл курьер, которому она передала деньги.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В минувшую пятницу к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 90-летняя пенсионерка, проживающая на Серебристом бульваре 6, с заявлением о том, что днем ранее ей позвонил неизвестный, представился ее сыном и сообщил, что пострадал в ДТП и ему требуются денежные средства на лечение.
16.09.2022 по месту жительства заявительницы прибыл курьер, которому она передала 300 000 руб.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера возле д.12 по ул. Полярников по подозрению в совершении данных преступлений задержан 22-летний молодой человек.
Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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