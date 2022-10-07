В Петербурге задержали 35-летнего мужчину за мошенничество в отношении пенсионеров

В минувший понедельник к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о том, что около 21 часов 00 минут ей позвонил неизвестный мужчина, сообщил, что за непривлечение ее родственника к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП необходимы денежные средства. Через полчаса женщина передала курьеру 800 евро.

В тот же день к полицейским обратился пожилой 90-летний мужчина, с заявлением о том, что около 17 часов 00 минут ему на телефон позвонил неизвестный и сообщил, что за непривлечение его дочери к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП необходимы денежные средства. Пенсионер передал курьеру 100 тысяч рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

4 октября возле дома 5 по улице Писарева сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержан ранее неоднократно судимый 35-летний мужчина. Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.