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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали афериста, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

Полицейские задержали афериста, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

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31
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионеров

22 сентября к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка, проживающая на улице Полевая в поселке Металлострой, с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

21 сентября 2022 года ей позвонила неизвестная женщина и сообщила, что ее внучка якобы попала в ДТП и для решения вопроса необходимы деньги. Пенсионерка передала курьеру 330 000 руб.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В тот же день идентичное преступление было совершено в отношении 80-летней пенсионерки, проживающей в городе Колпино, на улице Веры Слуцкой. Курьеру она передала 70 000 руб.

По данному факту также было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

28 сентября на Варшавском шоссе в городе Москва по подозрению в совершении обоих преступлений задержан 31-летний житель Москвы.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район мошенничество пенсионеры
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