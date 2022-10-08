В Петербурге задержали мужчину и женщину за мошенничество в отношении пенсионерки

28 сентября в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка, проживающая в доме 6 по Вяземскому переулку, в Петроградском районе Петербурга, с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что на её сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь совершила ДТП и для урегулирования вопроса о непривлечении ее к ответственности необходимо заплатить 100 000 рублей. Заявитель передала курьеру денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержаны: 26-летняя женщина и 22-летний мужчина.

Обоих злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.