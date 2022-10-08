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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину и женщину за мошенничество в отношении пенсионерки

В Петербурге задержали мужчину и женщину за мошенничество в отношении пенсионерки

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39
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

28 сентября в полицию обратилась 84-летняя пенсионерка, проживающая в доме 6 по Вяземскому переулку, в Петроградском районе Петербурга, с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.

Установлено, что на её сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь совершила ДТП и для урегулирования вопроса о непривлечении ее к ответственности необходимо заплатить 100 000 рублей. Заявитель передала курьеру денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

вчера в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержаны: 26-летняя женщина и 22-летний мужчина.

Обоих злоумышленников задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район мошенничество пенсионеры
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