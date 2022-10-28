В Петербурге задержали злоумышленника похитившего у пенсионерки деньги

В минувшую среду к полицейским Московского района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка с сообщением о том, что ей позвонил неизвестный, который под предлогом непривлечения ее внучки к ответственности за ДТП, убедил передать курьеру 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера к полицейским Невского района Петербурга обратилась 78-летняя пенсионерка, которая стала жертвой аналогичного преступления. Курьеру потерпевшая отдала 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера на Дальневосточном проспекте по «горячим следам» сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данных преступлений задержан 23-летний мужчина.

Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.