Оперативники задержали афериста, который обманным путем похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей

26 августа 2022 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 87-летняя пенсионерка с заявлением о том, что около 13 часов 00 минут на ее стационарный телефон с неустановленного номера телефона позвонил неизвестный мужчина, который, под предлогом непривлечения ее «внучки» к ответственности за ДТП, убедил передать неизвестному в подъезде по месту жительства 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

27 августа 2022 года в 16 часов 12 минут возле железнодорожной станции «Дивенская» пос. Дивенский, Гатчинского района Ленобласти в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний злоумышленник.